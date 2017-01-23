WEATHER – Areas of dense morning fog. Some drizzle possible. Cloudy. High 42F.

Forecast Summary
Meteorologist Jeff Eno
WLS-AM
Monday, Januaray 23, 2017
DENSE FOG EARLY WITH ADVISORIES FOR INDIANA COUNTIES…WARM THRU MIDWEEK
National Weather Service Alert:
HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
348 AM CST MON JAN 23 2017
ILZ003>006-008-010>014-019>023-032-033-039-INZ001-002-010-011-019-
241000-WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE ILLINOIS-OGLE-LEE-DE KALB-KANE-
DUPAGE-COOK-LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-WILL-KANKAKEE-LIVINGSTON-
IROQUOIS-FORD-LAKE INDIANA-PORTER-NEWTON-JASPER-BENTON-
348 AM CST MON JAN 23 2017 /448 AM EST MON JAN 23 2017/
THIS HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK IS FOR NORTH CENTRAL ILLINOIS…
NORTHEAST ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA.
.DAY ONE…TODAY AND TONIGHT.
WEATHER HAZARDS EXPECTED:
ELEVATED FOG RISK.
DISCUSSION:
AREAS OF DENSE FOG ARE EXPECTED TO PERSIST ACROSS PORTIONS OF
NORTHWEST INDIANA, ESPECIALLY IN PORTER COUNTY.
.DAYS TWO THROUGH SEVEN…TUESDAY THROUGH SUNDAY.
NO HAZARDOUS WEATHER IS EXPECTED AT THIS TIME.
.SPOTTER INFORMATION STATEMENT…
SPOTTER ACTIVATION WILL NOT BE NECESSARY THROUGH TONIGHT.
Today | Areas of dense morning fog. Some drizzle possible. Cloudy. High 42
Tonight | Overcast. Low 33
Tuesday | Overcast. High 42…maybe a stray afternoon shower…rain likely Tuesday night
Wednesday | Showers possible…windy. Snow may mix in later in the day. High 41
Thursday | Cloudy. High low to mid 30s
Friday | Cloudy. High 30